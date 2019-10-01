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    Поставка бумажных изделий для нужд ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:1501.10.2019 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114639Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114639

    Наименование закупки

    Поставка бумажных изделий для нужд ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 21:04

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумажных изделий для нужд ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 09:15 GMT +301.10.2019 09:1501.10.2019 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114639Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумажных изделий для нужд ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    497 611,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага дизайнерская The Tube Petrol 720х1020ММ 340Г/М2 синий гладкая, двухстороннее матовое силиконизированное покрытие софт-тач"

    Кол-во: 229.000

    "Позиция 2"

    "Бумага дизайнерская Touche Cover 660.4х1016ММ 300Г/М2 парижский синий гладкая, двухстороннее матовое напыление латекса, эффект софт-тач"

    Кол-во: 209.000

    "Позиция 3"

    "Бумага дизайнерская Dali 720х1010ММ 285Г/М2 темно-синий тонированная в массе с тиснением в виде тонких линий"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 4"

    "Бумага дизайнерская Keaykolour 700х1000ММ 300Г/М2 royal blue насыщенный голубой двусторонняя гладкая тонированная в массе"

    Кол-во: 1698.000

    "Позиция 5"

    "Бумага дизайнерская Novatech 700х1000ММ 130Г/М2 белый матовая двухсторонняя мелованная"

    Кол-во: 2200.000

    "Позиция 6"

    "Бумага дизайнерская Novatech 700х1000ММ 150Г/М2 белый матовая двухсторонняя мелованная"

    Кол-во: 1350.000

    "Позиция 7"

    "Бумага дизайнерская Novatech 700х1000ММ 170Г/М2 белый матовая двухсторонняя мелованная"

    Кол-во: 1250.000

    "Позиция 8"

    "Бумага дизайнерская Novatech 700х1000ММ 200Г/М2 белый матовая двухсторонняя мелованная"

    Кол-во: 625.000

    "Позиция 9"

    "Бумага дизайнерская Novatech 700х1000ММ 250Г/М2 белый матовая двухсторонняя мелованная"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 10"

    "Бумага дизайнерская Novatech 700х1000ММ 300Г/М2 белый матовая двухсторонняя мелованная"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 11"

    "Бумага дизайнерская Omega Gloss 700х1000ММ 170Г/М2 белый глянцевая многократного мелования"

    Кол-во: 1000.000

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