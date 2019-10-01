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    Главная / Торги / Поставка стального листа для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка стального листа для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:1501.10.2019 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114638

    Наименование закупки

    Поставка стального листа для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 20:39

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стального листа для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 09:15 GMT +301.10.2019 09:1501.10.2019 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стального листа для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    312 414,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной горячекатаный 4ММ 1500ММ 6000ММ Ст3пс/сп5 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 4.046

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