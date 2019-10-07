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    Главная / Торги / Поставка грузоподъемного оборудования и оснастки

    Поставка грузоподъемного оборудования и оснастки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114635Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114635

    Наименование закупки

    Поставка грузоподъемного оборудования и оснастки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 15:20

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Проект_договора.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка грузоподъемного оборудования и оснастки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114635Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузоподъемного оборудования и оснастки

    Начальная цена

    490 064,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, п. Кондратьево, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 25Т 6.2М 300ММ исполнение 6 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 25Т 6.5М 300ММ исполнение 6 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 8Т 5М 240ММ исполнение 3 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 5Т 5М 150ММ исполнение 3 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 10Т 10М 150ММ исполнение 3 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 5Т 6М 150ММ исполнение 3 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 5Т 3М 150ММ исполнение 3 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 2Т 3М 120ММ исполнение 1 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 0.5Т 2М 30ММ исполнение 1 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 0.5Т 1М 30ММ исполнение 1 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный петлевой СТП 0.5Т 1.5М 30ММ исполнение 1 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Захват горизонтальный CD 2.0Т 0-40ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный четырехветвевой 4СЦ 3.15Т 2М РД 10-33-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный одноветвевой 1СЦ 2Т 1.5М крюк-крюк РД 10-33-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный одноветвевой 1СЦ 3.15Т 1М крюк-крюк РД 10-33-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный двухветвевой СТП 5Т 4М 125ММ Gigant РД 10-33-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный четырехветвевой 4СК 4.25Т 4М класс 8 с крюками SK 4М ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный двухпетлевой СТП 2Т 2М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный двухпетлевой СТП 2Т 6М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный ленточный двухпетлевой СТП 4Т 8М РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Таль ручная шестеренная стационарная цепная ТРШСМ-3.2 3.2Т 3М -40...+40°С ТУ 24.09.785-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Таль ручная шестеренная стационарная цепная ТРШСМ-3.2 3.2Т 6М -40...+40°С ТУ 24.09.785-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Лебедка ручная ЛР-30 3.2М 7.8ММ 6.2КГ 600ММ 73576 КВТ Россия"

    Кол-во: 1.000

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