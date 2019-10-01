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    Главная / Торги / поставка взрывозащищенного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" на 2019 год по стройке №001-2001317 (агентская схема)

    поставка взрывозащищенного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" на 2019 год по стройке №001-2001317 (агентская схема)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114633

    Наименование закупки

    поставка взрывозащищенного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" на 2019 год по стройке №001-2001317 (агентская схема)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 18:04

    Документация процедуры

    Спецификация_№1_ВО__2019_для_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка взрывозащищенного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" на 2019 год по стройке №001-2001317 (агентская схема)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 07:00 GMT +301.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка взрывозащищенного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" на 2019 год по стройке №001-2001317 (агентская схема)

    Начальная цена

    162 325,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ExИП535-1В-Н-Б 110В IP65 IExdIICT6 нержавеющая сталь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Система оповещения акустическая Сирена взрывозащищенная (ЕЕхmIIT6) 8491/15-024 -RU sounder"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Барьер искрозащиты одноканальный 9001/51-280-110-14 IP40 103х12х72ММ 158530 R.Stahl"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пост управления кнопочный КУ-92-1ExdIIBT5-У5 взрывозащищенный 2ШТ 1ExdIIBT5 У5 IP54 220/380В 10А пластик ОАО "ВЭЛАН" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Прибор контроля пламени запально-защитное устройство ЭЗГ L-2000 (горелка запальная) - 1 шт; ИВН-01 (источник высокого напряжения) - 1 шт; КЭГ-15 (клапан электромагнитный) - 1 шт; ЛУЧ-1АМ-Щ (сигнализатор горения) - 1 шт; ящик - 1 шт"

    Кол-во: 1.000

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