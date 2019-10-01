Условия договора

Условия оплаты и доставки

с даты заключения контракта по 31.12.2019 года. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно, в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, по факту отпуска автомобильного топлива на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры, но не позднее 31.12.2019г.. Авансирование не предусмотрено.