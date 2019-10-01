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Наименование закупки
Поставка бензина АИ-92
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 17:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
ddrd@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина АИ-92
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114627Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина АИ-92
Начальная цена
37 179,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, на АЗС Поставщика, расположенных на территории города Дзержинска Нижегородской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
с даты заключения контракта по 31.12.2019 года. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно, в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, по факту отпуска автомобильного топлива на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры, но не позднее 31.12.2019г.. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 900.000
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