Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты

    Поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114626Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114626

    Наименование закупки

    Поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:11

    Документация процедуры

    Договор_халат.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114626Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2;г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.;г. Сочи, с. Эсто – Садок, ул. Ачипсинская, д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями , по адресу(ам) в соответствии со Спецификацией (в том числе с Распределением товара по видам и размерам изделий), в период с момента подписания Договора до «_31_» ___декабря_______ 2020 года:. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат д/защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий тип А (мужской/женский) с заключением МИНПРОМТОРГа России. ГОСТ 12.4.131-83, 27574-87"

    Кол-во: 145.000

    Позвонить