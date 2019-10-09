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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров Гатчина
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 16:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров Гатчина
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.10.2019 00:00 GMT +309.10.2019 00:0009.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114624Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров Гатчина
Начальная цена
196 625,84
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Гатчинский район д. ЛядиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, с доставкой
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 96.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 84.000
Кол-во: 83.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 62.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 200.000
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