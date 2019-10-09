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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров Гатчина

    Поставка хозяйственных товаров Гатчина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 00:0009.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114624Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114624

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров Гатчина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров Гатчина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 00:00 GMT +309.10.2019 00:0009.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114624Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров Гатчина

    Начальная цена

    196 625,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Гатчинский район д. ЛядиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, с доставкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для уборки Soft Touch ведро с центрифугой, телескопическая ручка, насадка 122СМ в ассортименте 871193"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее профессиональное жидкость Lakma Sidolux Profi от плесени и грибка 0.75Л;ДМ3 131-01-061-0013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее жидкость Domestos ассорти нейтральная для сантехники 1Л;ДМ3 689931 12ШТ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 4"

    "Набор для уборки щетка с совком на ручке 750ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Тряпка для пола ХозГрупп микрофибра 500x800ММ синяя 808872"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Освежитель воздуха аэрозоль Lis Мохито 300МЛ 510251 Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Веник двухпрошивной сорго высший сорт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Средство дезинфицирующее Авансепт спрей емкость 0.75Л 1ШТ Химсинтез НПО ЗАО Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Полотенце бумажное в листах Luscan Professional Z-сложения двухслойное 225х215ММ 100% целлюлоза 190ЛИСТ 20ШТ 607965 Россия"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 10"

    "Полотенце вафельное отбеленное 40x80СМ ГОСТ 11027-80"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Luscan вискоза 380x300ММ 5ШТ Унив5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Средство моющее концентрированное Help 5000МЛ"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 13"

    "Средство для мытья посуды концентрированное гель Золушка Лимон цитрус 5000СМ3;^МЛ 558147 ГОСТ 32478-2013"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Дозатор для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 296х112х114ММ 330683"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Губка для мытья посуды Luscan Maxi 5ШТ ГОСТ 51021-97"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 16"

    "Средство чистящее профессиональное гель Effect Alfa 105 для удаления сложных загрязнений 0.75Л;ДМ3 14321 ТУ 2383-102-70864601-200"

    Кол-во: 83.000

    "Позиция 17"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.48КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее спрей Heitmann для чистки поверхностей из нержавеющей стали и хрома 0.5Л;ДМ3"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Средство для стекол Нитхинол-Люкс с триггером 750МЛ для стеклянных и зеркальных поверхностей"

    Кол-во: 62.000

    "Позиция 20"

    "Мешки для мусора ПВД 160Л 80х100СМ в рулоне 10ШТ черные"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 21"

    "Мешки для мусора ПНД 60ЛИТР 10МКМ черные 25ШТ рулон 746464"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 22"

    "Мешки для мусора ПНД 30Л рулон 10МКМ 48х60СМ 30ШТ черные"

    Кол-во: 200.000

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