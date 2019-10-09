На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Цена договора и требования к обеспечению

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Не указан

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Требования к документации

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

ООО Газпром ПХГ Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор для уборки Soft Touch ведро с центрифугой, телескопическая ручка, насадка 122СМ в ассортименте 871193" Кол-во: 3.000

"Позиция 2" "Средство чистящее профессиональное жидкость Lakma Sidolux Profi от плесени и грибка 0.75Л;ДМ3 131-01-061-0013" Кол-во: 5.000

"Позиция 3" "Средство чистящее жидкость Domestos ассорти нейтральная для сантехники 1Л;ДМ3 689931 12ШТ" Кол-во: 13.000

"Позиция 4" "Набор для уборки щетка с совком на ручке 750ММ" Кол-во: 8.000

"Позиция 5" "Тряпка для пола ХозГрупп микрофибра 500x800ММ синяя 808872" Кол-во: 80.000

"Позиция 6" "Освежитель воздуха аэрозоль Lis Мохито 300МЛ 510251 Россия" Кол-во: 200.000

"Позиция 7" "Веник двухпрошивной сорго высший сорт" Кол-во: 10.000

"Позиция 8" "Средство дезинфицирующее Авансепт спрей емкость 0.75Л 1ШТ Химсинтез НПО ЗАО Россия" Кол-во: 10.000

"Позиция 9" "Полотенце бумажное в листах Luscan Professional Z-сложения двухслойное 225х215ММ 100% целлюлоза 190ЛИСТ 20ШТ 607965 Россия" Кол-во: 39.000

"Позиция 10" "Полотенце вафельное отбеленное 40x80СМ ГОСТ 11027-80" Кол-во: 100.000

"Позиция 11" "Салфетка хозяйственная универсальная Luscan вискоза 380x300ММ 5ШТ Унив5" Кол-во: 50.000

"Позиция 12" "Средство моющее концентрированное Help 5000МЛ" Кол-во: 96.000

"Позиция 13" "Средство для мытья посуды концентрированное гель Золушка Лимон цитрус 5000СМ3;^МЛ 558147 ГОСТ 32478-2013" Кол-во: 15.000

"Позиция 14" "Дозатор для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 296х112х114ММ 330683" Кол-во: 25.000

"Позиция 15" "Губка для мытья посуды Luscan Maxi 5ШТ ГОСТ 51021-97" Кол-во: 84.000

"Позиция 16" "Средство чистящее профессиональное гель Effect Alfa 105 для удаления сложных загрязнений 0.75Л;ДМ3 14321 ТУ 2383-102-70864601-200" Кол-во: 83.000

"Позиция 17" "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.48КГ" Кол-во: 30.000

"Позиция 18" "Средство чистящее спрей Heitmann для чистки поверхностей из нержавеющей стали и хрома 0.5Л;ДМ3" Кол-во: 50.000

"Позиция 19" "Средство для стекол Нитхинол-Люкс с триггером 750МЛ для стеклянных и зеркальных поверхностей" Кол-во: 62.000

"Позиция 20" "Мешки для мусора ПВД 160Л 80х100СМ в рулоне 10ШТ черные" Кол-во: 240.000

"Позиция 21" "Мешки для мусора ПНД 60ЛИТР 10МКМ черные 25ШТ рулон 746464" Кол-во: 360.000