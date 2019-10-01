Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями , по адресу(ам) в соответствии со Спецификацией (в том числе с Распределением товара по видам и размерам изделий), в период с момента подписания Договора до «_31_» __декабря________ 2020 года:. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ботинки кожаные.Верх обуви из натуральной кожи. Светоотражающая полоса (СОП)Подошва двухслойная, PU/TPU: Литьевой метод крепления подошвы . Подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°С до +120°С.Влаговыводящая подкладка (3D-сетка).Производство с учётом ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97" Кол-во: 15.000

"Позиция 2" "Ботинки кожаные с ЖП.Верх обуви из натуральной кожи. Светоотражающая полоса (СОП)Подошва двухслойная, PU/TPU: Литьевой метод крепления подошвы . Подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°С до +120°С.Влаговыводящая подкладка (3D-сетка).МП с ударной нагрузкой в 200 Дж. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97" Кол-во: 13.000

"Позиция 3" "Ботинки кожаные с ЖП д/защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла.Литьевой метод крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви.Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм).Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна.Композитный подносок (Мун 200).ГОСТ 12.4.137-2001,ГОСТ 28507-99,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ 12.4.032-95" Кол-во: 7.000

"Позиция 4" "Ботинки кожанные утепленные с ЖП.Верх обуви из натуральной кожи. Светоотражающая полоса (СОП)Подносок выдерживает ударную нагрузку в 200 Дж.Подкладка из искусственного меха.Подошва из Полиуретана (PU, ПУ). Подошва крепятся через литьевой метод.Подошва сохраняет свойства при температуре от -30°С до +120°С. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97" Кол-во: 12.000

"Позиция 5" "Сапоги кожаные утеплённые.Верх обуви из натуральной кожи.Подошва двухслойная PU/TPU. Подошва сохраняет свойства при температуре от -30°С до +120°С.Теплая подкладка сочетает все преимущества натурального материала, а искусственные составляющие увеличат долговечность внутр. материала и отсутствие «парникового эффекта».ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97" Кол-во: 5.000

"Позиция 6" "Сапоги кожаные утеплённые с МП.Верх обуви из натуральной кожи.Подошва двухслойная PU/TPU. Подошва сохраняет свойства при температуре от -30°С до +120°С.Теплая подкладка сочетает все преимущества натурального материала, а искусственные составляющие увеличат долговечность внутр. материала и отсутствие «парникового эффекта».Подносок выдерживает ударную нагрузку в 200 Дж .ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97" Кол-во: 6.000

"Позиция 7" "Сапоги резиновые.Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: однослойный ПВХ.Метод крепления: литьевой.ТР ТС 019/2011.ТУ 2590-003-51664612-2013" Кол-во: 11.000