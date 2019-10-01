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    Главная / Торги / Поставка специализированной обуви (СИЗ)

    Поставка специализированной обуви (СИЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114623Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114623

    Наименование закупки

    Поставка специализированной обуви (СИЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:01

    Документация процедуры

    Договор_обувь.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированной обуви (СИЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114623Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированной обуви (СИЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2;г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.;г. Сочи, с. Эсто – Садок, ул. Ачипсинская, д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями , по адресу(ам) в соответствии со Спецификацией (в том числе с Распределением товара по видам и размерам изделий), в период с момента подписания Договора до «_31_» __декабря________ 2020 года:. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки кожаные.Верх обуви из натуральной кожи. Светоотражающая полоса (СОП)Подошва двухслойная, PU/TPU: Литьевой метод крепления подошвы . Подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°С до +120°С.Влаговыводящая подкладка (3D-сетка).Производство с учётом ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные с ЖП.Верх обуви из натуральной кожи. Светоотражающая полоса (СОП)Подошва двухслойная, PU/TPU: Литьевой метод крепления подошвы . Подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°С до +120°С.Влаговыводящая подкладка (3D-сетка).МП с ударной нагрузкой в 200 Дж. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Ботинки кожаные с ЖП д/защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла.Литьевой метод крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви.Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм).Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна.Композитный подносок (Мун 200).ГОСТ 12.4.137-2001,ГОСТ 28507-99,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ 12.4.032-95"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Ботинки кожанные утепленные с ЖП.Верх обуви из натуральной кожи. Светоотражающая полоса (СОП)Подносок выдерживает ударную нагрузку в 200 Дж.Подкладка из искусственного меха.Подошва из Полиуретана (PU, ПУ). Подошва крепятся через литьевой метод.Подошва сохраняет свойства при температуре от -30°С до +120°С. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Сапоги кожаные утеплённые.Верх обуви из натуральной кожи.Подошва двухслойная PU/TPU. Подошва сохраняет свойства при температуре от -30°С до +120°С.Теплая подкладка сочетает все преимущества натурального материала, а искусственные составляющие увеличат долговечность внутр. материала и отсутствие «парникового эффекта».ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Сапоги кожаные утеплённые с МП.Верх обуви из натуральной кожи.Подошва двухслойная PU/TPU. Подошва сохраняет свойства при температуре от -30°С до +120°С.Теплая подкладка сочетает все преимущества натурального материала, а искусственные составляющие увеличат долговечность внутр. материала и отсутствие «парникового эффекта».Подносок выдерживает ударную нагрузку в 200 Дж .ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Сапоги резиновые.Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: однослойный ПВХ.Метод крепления: литьевой.ТР ТС 019/2011.ТУ 2590-003-51664612-2013"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 8"

    "Галоши состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей.В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ .Галоши изготовлены в соответствии требованиям ГОСТ 13385-78."

    Кол-во: 9.000

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