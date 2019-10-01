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    Главная / Торги / Поставка сертифицированной зимней спецодежды

    Поставка сертифицированной зимней спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114622Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114622

    Наименование закупки

    Поставка сертифицированной зимней спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:45

    Документация процедуры

    Договор_зима.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сертифицированной зимней спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114622Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертифицированной зимней спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2;г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.;г. Сочи, с. Эсто – Садок, ул. Ачипсинская, д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета.Поставка Товара выполняется партиями , по адресу(ам) в соответствии со Спецификацией (в том числе с Распределением товара по видам и размерам изделий), в период с момента подписания Договора до «_31_» ____декабря______ 2020 года:. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки защитные утепленные 57ПШ с шерстяными вкладышами .Перчатки из смеси шерсти и акрила износостойки, комфортны в использовании длительной время. Перчатки мягкие и очень теплые, имеют анатомическую форму."

    Кол-во: 92.000

    "Позиция 2"

    "Куртка д/защиты от пониженных температур на утепляющей подкладке(мужская/женская) из синтерических нитей, хлопковоэфирной, полиэфирнохлопковой ткани (Тн,1,2,3,4 классы защиты, эксплуатация I,II,III,IV климат.поясах)с заключением МИНПРОМТОРГа России."

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Головной убор зимний( шапка-ушанка) из искусственного меха, подкладка 100% хлопок для защиты от пониженных температур. ГОСТ 10325-79"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 4"

    "Белье нательное хлопчатобумажное(Фуфайка+кальсоны) утеплённое.Изготовлены из трикотажного полотна с начесом ,обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.Технология «плоского шва» увеличивает износостойкость.Состав: 100% хлопок, плотность 240-260 г/кв.м. ГОСТ 31408-2009"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 5"

    "Костюм д/защиты от пониженных температур с пристёгивающейся утепляющей подкладкой (куртка+полукомбинезон)/(мужской/женский) из синтерических нитей, хлопковоэфирной, полиэфирнохлопковой ткани (Тн,1,2,3,4 классы защиты, эксплуатация I,II,III,IV климат.поясах)с заключением МИНПРОМТОРГа России."

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Костюм д/защиты от пониженных температур на утепляющей подкладке (куртка+полукомбинезон)/(мужской/женский) из синтерических нитей, хлопковоэфирной, полиэфирнохлопковой ткани(Тн,1,2,3,4 классы защиты, эксплуатация I,II,III,IV климат.поясах)с заключением МИНПРОМТОРГа России."

    Кол-во: 61.000

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