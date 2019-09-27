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    Главная / Торги / Поставка диспенсер BXG PD-8228 для бумажных полотенец для Северо-Осетинского филиала

    Поставка диспенсер BXG PD-8228 для бумажных полотенец для Северо-Осетинского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114617Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114617

    Наименование закупки

    Поставка диспенсер BXG PD-8228 для бумажных полотенец для Северо-Осетинского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 17:19

    Документация процедуры

    Внимание_поставщикам.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка диспенсер BXG PD-8228 для бумажных полотенец для Северо-Осетинского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.09.2019 16:00 GMT +327.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114617Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка диспенсер BXG PD-8228 для бумажных полотенец для Северо-Осетинского филиала

    Начальная цена

    11 694,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, г.Владикавказ, ул.Тельмана, 31аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до адреса, оплата после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диспенсер для полотенец бумажных листовых Tork Xpress Multifold H2 552000 пластик белый"

    Кол-во: 4.000

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