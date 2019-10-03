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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114612Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114612

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 08:00 GMT +303.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114612Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.

    Начальная цена

    10 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород,ул.Студенческая,д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по выполнению оценки рыночной стоимости имущества и права пользования. ОЦЕНКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.07.1998 135-фз " ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ У ЭКСПЕРТА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оценке зданий и помещений -рыночной стоимости нежилого помещения площадью до 500кв.м."

    Кол-во: 2.000

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