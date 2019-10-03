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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.10.2019 08:00 GMT +303.10.2019 08:0003.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114612Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.
Начальная цена
10 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород,ул.Студенческая,д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по выполнению оценки рыночной стоимости имущества и права пользования. ОЦЕНКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.07.1998 135-фз " ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ У ЭКСПЕРТА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 2.000
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