Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования объектами частями нежилого здания.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по выполнению оценки рыночной стоимости имущества и права пользования. ОЦЕНКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.07.1998 135-фз " ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ У ЭКСПЕРТА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА