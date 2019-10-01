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    Главная / Торги / Поставка технических средств индивидуальной защиты 2,6 группы

    Поставка технических средств индивидуальной защиты 2,6 группы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114608

    Наименование закупки

    Поставка технических средств индивидуальной защиты 2,6 группы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:19

    Документация процедуры

    Договор_2,6_группа.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических средств индивидуальной защиты 2,6 группы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических средств индивидуальной защиты 2,6 группы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2;г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.;г. Сочи, с. Эсто – Садок, ул. Ачипсинская, д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Поставка Товара выполняется партиями , по адресу(ам) в соответствии со Спецификацией (в том числе с Распределением товара по видам и размерам изделий), в период с момента подписания Договора до «_31_» __декабря_____2020 года:Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыши (беруши) противошумные без шнурка пенополиуретан 1.5–3.5Г.Снижение уровня шума на 33 дБ.Вкладыши из мягкого вспененного полиуретана принимают форму ушного канала и обеспечивают комфорт при ношении. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Жилет сигнальный 2 класса защиты.Центральная застежка на ленту-липучку,кант – износостойкая ткань серого цвета.Ткань: 100% полиэфир, плотность 120 г/кв.м.Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.Цвет: флуоресцентный желтый.ТР ТС 019/2011.ГОСТ 12.4.281-2014"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Каска защитная РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ.Конструкция снабжена мягким обтюратором и подбородочным ремнем.Предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, постоянного электрического тока до 1500 В, переменного тока до 1000 В, устойчива к краткосрочному воздействию высоких температур до 1450°С и к среднесрочному (8–10 мин) воздействию высоких температур до 350°С.ТУ 2291-068-36438019-13.EN 397"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Наколенники защитные с пластиковыми чашками из пенополиэтиленовой амортизирующей прокладки, обшитой устойчивой к истиранию и усилены наколенными накладками из ударопрочной пластмассы.  Широкие эластичные ремни плотно фиксируют наколенники на ноге.ГОСТ 12.4.011-89."

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Нарукавник защитный виниловый, маслобензостойкий, кислотощелочестойкий модель VSB-8-HS-E производство Ansell ГОСТ Р 50962-96.Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов.Стойкость к порезам - 5: 0 (показатель).Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов.Сопротивление проколу - x: 0 Ньютонов."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Наушники противошумные 3М Peltor Optime 1 Н510А-401- GU (по результатам СОУТ)Противошумовая эффективность этих наушников в высокочастотной полосе шумов обеспечивает также возможность слышать человеческую речь.Снижение уровня шума среднее (SNR) на 27 дБ.Снижение уровня высокочастотного шума (H) на 32  дБ.Снижение уровня среднечастотного шума (M) на 24 дБ.Снижение уровня низкочастотного шума (L) на 15 дБ."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Очки защитные UVEX Ultravision.Конструкция: закрытые панорамные очки с непрямой направленной вентиляцией.Регулировка длины резинки. Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (120 м/с), ультрафиолета, воздействия химических веществ. Оптический класс 1.Цвет линз: прозрачный."

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 8"

    "Очки защитные термостойкие со светофильтром.С панорамным защитным стеклом (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию с самополирующим эффектом, антистатичностью.Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.Корпус устойчив к воздействию низких и высоких температур в диапазоне от -60º С  до +120ºС.Регулируемая наголовная лента.ГОСТ 12.4.253-2013"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Плащ непромокаемый с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5 000 мм вод. ст.ТУ 14.12.30-004-92802641-2017"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Подшлемник трикотажный полушерстяной.Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. Расчитан с целью защиты головы от пониженных температур. ТУ 8490-01-84222697-02"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Респиратор полумаска ЗМ 7502.Обеспечивает высокую степень защиты от газов, паров, аэрозолей.Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью.Не затрудняет речь.Промывается водой с использованием моющих средств"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Фартук защитный специальный Е5 для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ из смешанной прорезиненной ткани тип В с цельнокроенным нагрудником,швы герметизированы,ГОСТ 12.4.029-76"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 13"

    "Фартук защитный кислотовлагоустойчивый PVC-45G уплотненный винил.Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. ГОСТ 12.4.029-76"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Щиток защитный лицевой Oregon поликарбонат 515066.Защищает от мелкой взвеси, экран щитка изготавливается методом литья из ударопрочного прозрачного полистирола, оголовье из прочного пластика,регулируется эластичными ремнями. В лобной части оголовья гигроскопичная лента. CE EN166"

    Кол-во: 5.000

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