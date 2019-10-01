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    Закупка свежих овощей для нужд ГБУ Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114605Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114605

    Наименование закупки

    Закупка свежих овощей для нужд ГБУ Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка свежих овощей для нужд ГБУ Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114605Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка свежих овощей для нужд ГБУ Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    110 004,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Космическая , д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по факту поставки товара в течение 15 дней, после подписания акта приема передачи

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картофель свежий ГОСТ Р 51808-2013"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 2"

    "Лук репчатый желтый репка ГОСТ 34306-2017 Россия"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Капуста белокочанная свежая"

    Кол-во: 1500.000

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    Прием заявок:
    06.12.2018 17:00(GMT+03:00)
    8 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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