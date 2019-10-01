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    Главная / Торги / Поставка сертифицированной летней специальной одежды

    Поставка сертифицированной летней специальной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114601Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114601

    Наименование закупки

    Поставка сертифицированной летней специальной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:03

    Документация процедуры

    Договор_лето.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сертифицированной летней специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114601Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертифицированной летней специальной одежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2;г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А.;г. Сочи, с. Эсто – Садок, ул. Ачипсинская, д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется единовременно, по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белье нательное хлопчатобумажное(Фуфайка+кальсоны) изготовлены из трикотажного полотна с эластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Технология «плоского шва» увеличивает износостойкость.Микроначес с внутренней стороны  обеспечивает хорошую защиту от холода. Состав: 100% хлопок, плотность 210 г/кв.м.ГОСТ 31408-2009"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 2"

    "Головной убор летний (бейсболка) (Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир), в том числе антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий. С логотипом (вышивка, серебрянная нить)."

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 3"

    "Костюм Х/Б антистатический (Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир), в том числе антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий.)"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Костюм Х/Б антистатический с масловодоотталкивающей пропиткой (Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир), в том числе антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий.)"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Костюм Х/Б (Куртка+полукомбинезон)На рукавах в области подмышечных впадин выполнены скрытые вентиляционные отверстия.Пояс куртки в области боковых швов стянут эластичной лентой. Ткань: смесовая, ВО, плотность 214 г/м2, состав: 50% хлопок, 50% пэ.Цвет: т.синий с васильковым. СВП: Gio-Lite. Заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.)"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 6"

    "Костюм д/защиты от искр и брызг расплавленного металла–Тр,3-й класс.Ткань защитных накладок из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами с термостойким силиконовым покрытием, плотность 350 г/кв.мТкань из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами плотность 260 г/кв.м, ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ Р 12.4.297-2013"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Костюм ( куртка + полукомбинезон) д/защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий модель (мужской и женский) ( с заключением МИНПРОМТОРГа России)На рукавах в области подмышечных впадин выполнены скрытые вентиляционные отверстия.Пояс куртки в области боковых швов стянут эластичной лентой. Ткань: смесовая, ВО, плотность 214 г/м2, состав: 50% хлопок, 50% пэ.Цвет: т.синий с васильковым. СВП: Gio-Lite."

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 8"

    "Краги Гренадер для сварочных работ спилок КРС размер 10.5 36СМ. (Отборный шлифованный однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной 1,2–1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка."

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки защитные Лотос резиновые желтые (Перчатки из латекса с хлопковым ворсовым слоем, бесшовные. Специальное рельефное покрытие. Перчатки обладают прочностью для неоднократного использования. Используются для предотвращения контактов с вредными химическими веществами)"

    Кол-во: 269.000

    "Позиция 10"

    "Перчатки защитные хлопок 100% ПВХ точка класс вязки 10 (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )"

    Кол-во: 512.000

    "Позиция 11"

    "Перчатки с полимерным покрытием (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )"

    Кол-во: 232.000

    "Позиция 12"

    "Перчатки защитные хлопчатобумажные ПВХ покрытие класс вязки 10 (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )"

    Кол-во: 124.000

    "Позиция 13"

    "Перчатки трикотажные х/б (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки защитные хлопчатобумажные ПВХ покрытие класс вязки 10 (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )"

    Кол-во: 100.000

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