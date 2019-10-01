Поставка сертифицированной летней специальной одежды

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется единовременно, по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.

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Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ" Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Белье нательное хлопчатобумажное(Фуфайка+кальсоны) изготовлены из трикотажного полотна с эластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Технология «плоского шва» увеличивает износостойкость.Микроначес с внутренней стороны обеспечивает хорошую защиту от холода. Состав: 100% хлопок, плотность 210 г/кв.м.ГОСТ 31408-2009" Кол-во: 61.000

"Позиция 2" "Головной убор летний (бейсболка) (Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир), в том числе антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий. С логотипом (вышивка, серебрянная нить)." Кол-во: 39.000

"Позиция 3" "Костюм Х/Б антистатический (Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир), в том числе антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий.)" Кол-во: 7.000

"Позиция 4" "Костюм Х/Б антистатический с масловодоотталкивающей пропиткой (Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Ткань смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир), в том числе антистатическая нить, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий.)" Кол-во: 9.000

"Позиция 5" "Костюм Х/Б (Куртка+полукомбинезон)На рукавах в области подмышечных впадин выполнены скрытые вентиляционные отверстия.Пояс куртки в области боковых швов стянут эластичной лентой. Ткань: смесовая, ВО, плотность 214 г/м2, состав: 50% хлопок, 50% пэ.Цвет: т.синий с васильковым. СВП: Gio-Lite. Заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.)" Кол-во: 19.000

"Позиция 6" "Костюм д/защиты от искр и брызг расплавленного металла–Тр,3-й класс.Ткань защитных накладок из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами с термостойким силиконовым покрытием, плотность 350 г/кв.мТкань из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами плотность 260 г/кв.м, ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ Р 12.4.297-2013" Кол-во: 4.000

"Позиция 7" "Костюм ( куртка + полукомбинезон) д/защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий модель (мужской и женский) ( с заключением МИНПРОМТОРГа России)На рукавах в области подмышечных впадин выполнены скрытые вентиляционные отверстия.Пояс куртки в области боковых швов стянут эластичной лентой. Ткань: смесовая, ВО, плотность 214 г/м2, состав: 50% хлопок, 50% пэ.Цвет: т.синий с васильковым. СВП: Gio-Lite." Кол-во: 17.000

"Позиция 8" "Краги Гренадер для сварочных работ спилок КРС размер 10.5 36СМ. (Отборный шлифованный однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной 1,2–1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка." Кол-во: 18.000

"Позиция 9" "Перчатки защитные Лотос резиновые желтые (Перчатки из латекса с хлопковым ворсовым слоем, бесшовные. Специальное рельефное покрытие. Перчатки обладают прочностью для неоднократного использования. Используются для предотвращения контактов с вредными химическими веществами)" Кол-во: 269.000

"Позиция 10" "Перчатки защитные хлопок 100% ПВХ точка класс вязки 10 (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )" Кол-во: 512.000

"Позиция 11" "Перчатки с полимерным покрытием (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )" Кол-во: 232.000

"Позиция 12" "Перчатки защитные хлопчатобумажные ПВХ покрытие класс вязки 10 (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Точечное ПВХ-покрытие ладони гарантирует надежный захват.Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )" Кол-во: 124.000

"Позиция 13" "Перчатки трикотажные х/б (Плотные износостойкие трикотажные перчатки изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи с высоким содержанием хлопка, что делает их более комфортными в носке. Обеспечивают хорошую чувствительность рук. Класс вязки 10. Вес пары: 50-53 гр. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 5007-87 )" Кол-во: 100.000