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    Главная / Торги / Поставка столового оборудования в ЗПКТ

    Поставка столового оборудования в ЗПКТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114596Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114596

    Наименование закупки

    Поставка столового оборудования в ЗПКТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка столового оборудования в ЗПКТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114596Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столового оборудования в ЗПКТ

    Начальная цена

    700 831,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629306, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский Район, южнее 300 м от УКПГ-2ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж для сушки посуды ССП нержавеющая сталь/хром 1700х600х300ММ 5 полок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стеллаж производственный СПЛ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1800х1000х500ММ 4 полки"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Стеллаж для сушки посуды ССП нержавеющая сталь/хром 1700х1200х300ММ 5 полок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стеллаж производственный СПЛ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1800х1500х700ММ 4 полки"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стеллаж производственный СПЛ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 2000х1500х500ММ 4 полки"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Стеллаж производственный СПЛн Norma нержавеющая сталь 1800х1000х500ММ 4 полки"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Стеллаж производственный СПЛ нержавеющая сталь 1800х600х300ММ 4 полки"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Тележка ТБ-4 для белья 1000х500х850ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Тележка ТБ для белья 800х500х850ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Тележка шпилька ТШГ для гастроемкостей 745х600х1000ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Стеллаж для белья СН-500 нержавеющая сталь 1023х470х1610ММ 3 полки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тележка ТС-300 для белья 926х640х820ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Тележка шпилька ТШПн-20 для противней 665х850х1800ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 3.000

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