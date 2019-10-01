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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд филиала Степновское УПХГ

    Поставка МТР для нужд филиала Степновское УПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114588Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114588

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд филиала Степновское УПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд филиала Степновское УПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 07:00 GMT +301.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114588Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд филиала Степновское УПХГ

    Начальная цена

    51 424,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовская область, Советский район, п. Степное, Степновское УПХГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Задолженность, самовывоз

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий марка А 99.995% 50дм3 ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1.2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Азот газообразный баллон ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Углекислота жидкая (в баллонах) 24КГ ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 99.000

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