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    Посуда для УАВР (№3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114587Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114587

    Наименование закупки

    Посуда для УАВР (№3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:13

    Документация процедуры

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Посуда для УАВР (№3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114587Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Посуда для УАВР (№3)

    Начальная цена

    222 726,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая, д. 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка для лимона Pintinox нержавеющая сталь 18/10 180ММ 19800009"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Вилка столовая Bergano Sonata нержавеющая сталь 2ММ 185ММ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Вилка поварская MVQ нержавеющая сталь 330ММ 321020"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Доска разделочная MVQ 65035CBRZ пластик 500х350х18ММ красная"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Дуршлаг на подставке сферический MVQ 1020CLD нержавеющая сталь 200ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дуршлаг на подставке с ручками конический MVQ 072362 нержавеющая сталь 360ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Набор для специй Волна нержавеющая сталь/стекло/пластик Соль+Перец+Горчица 3ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кисть кондитерская Paderno 250ММ пластик 47642-40"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Хлебница APS полиротанг бежевая 530х325х80ММ 40148"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Крышка с клапаном для СВЧ 258ММ пластик прозрачный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шумовка поварская MVQ нержавеющая сталь 40СМ 320040"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Ложка гарнирная MVQ нержавеющая сталь 270ММ SST26N"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Ложка кофейная Pintinox Cambridge нержавеющая сталь 18/10 115ММ 071M0008"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Набор ложек мерных нержавеющая сталь MVQ 1704MSP 4 предмета 1.25МЛ, 2.5МЛ, 5МЛ, 15МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Ложка соусная MVQ нержавеющая сталь 70СМ3;^МЛ SST70N"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 16"

    "Ложка столовая Bergano Sonata нержавеющая сталь 210ММ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 17"

    "Ложка чайная Bergano Sonata нержавеющая сталь 145ММ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Лопатка многофункциональная MVQ нержавеющая сталь/пластик 70х360ММ 151129"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Ножеточка Мусат MVQ Messer нержавеющая сталь 280ММ SHP-0911CR"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Открывалка Нарзанник MVQ нержавеющая сталь 110ММ 472140"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Нож MVQ Profi Shef Messer 90ММ сталь/пластик для чистки овощей KST9APA"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Нож Pintinox 741000ER 260ММ нержавеющая сталь для нарезки рыбы"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Нож MVQ Profi Shef Messer 310ММ сталь/пластик для тонкой нарезки KST31FTH"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Нож Pintinox 185ММ сталь для удаления сердцевины яблока 78000227"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Нож MVQ Messer 200ММ сталь/пластик для хлеба KST20BBR"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Нож слайсер-декоратор Paderno 170ММ сталь/пластик для лимона 48280-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Нож MVQ Profi Shef Messer 90ММ сталь/пластик для чистки овощей KST9APA"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Нож шеф-повара MVQ Profi Shef Messer 200ММ сталь/пластик KST20ACH"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Нож MVQ Master Messer 150ММ сталь/пластик для нарезки KST15BSL"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Нож столовый Bergano Sonata 240ММ 2ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 31"

    "Нож универсальный MVQ Master Messer 100ММ сталь/пластик KST10BUT"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Нож шеф-повара MVQ Profi Shef Messer 305ММ сталь/пластик KST30ACH"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 33"

    "Ножницы кухонные MVQ нержавеющая сталь 250ММ 227259"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Нож рубак MVQ Profi Shef Messer 155ММ сталь/пластик KST15ACL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Открывалка ручная MVQ 15007 нержавеющая сталь/пластик 50х195ММ для консервных банок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Поднос круглый APS пластик 360ММ 00501 серый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Поднос Итерма пластик 450х350ММ коричневый"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 38"

    "Подставка для досок MVQ нержавеющая сталь 15006CH 27х30х27СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 39"

    "Половник MVQ LIN0.25 нержавеющая сталь 250СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 40"

    "Пресс для чеснока MVQ 15008 нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Изделие Рыбочистка MVQ FSIN нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Сито MVQ нержавеющая сталь 240ММ 073250"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Сито MVQ нержавеющая сталь 200ММ 073200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Скребок MVQ 155х75ММ нержавеющая сталь/пластик кухонный 151133"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Сотейник Indokor нержавеющая сталь 155ММ 70ММ 1.7Л;ДМ3 101604"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Сотейник Indokor PROFESSIONAL нержавеющая сталь 200ММ 105ММ 3.3Л;ДМ3 ZX-SP-20003 с крышкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 47"

    "Сотейник Indokor нержавеющая сталь 240ММ 140ММ 5Л;ДМ3 101616 с крышкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Терка четырехгранная MVQ 10084VG нержавеющая сталь 205ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 49"

    "Термометр электронный 49729-00 -50...+300ГРАД ЦЕЛЬС 260х40х18ММ Paderno"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Форма для выпечки PADERNO нержавеющая сталь разъемная 260х65ММ 47754-26"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Форма для выпечки кексов и тарталеток PADERNO нержавеющая сталь 60х60х25ММ 47724-06"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Шумовка MVQ нержавеющая сталь 8СМ 15008SK"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 53"

    "Щипцы вилка MVQ MTST21N нержавеющая сталь 210ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Щипцы универсальные MVQ 1009MP нержавеющая сталь 230ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Щипцы MVQ FTST12N нержавеющая сталь 120ММ для рыбы"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Щипцы MVQ 1008COM нержавеющая сталь 205ММ для спагетти"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Щипцы универсальные MVQ TST35N нержавеющая сталь 350ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 58"

    "Щипцы универсальные MVQ 10095MP нержавеющая сталь 245ММ"

    Кол-во: 5.000

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