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Наименование закупки
Обучение по программе повышения квалификации для младшего медицинского персонала в объеме 300 ак.часов для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД";форма обучения-дистанционная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Обучение по программе повышения квалификации для младшего медицинского персонала в объеме 300 ак.часов для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД";форма обучения-дистанционная
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114579Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по программе повышения квалификации для младшего медицинского персонала в объеме 300 ак.часов для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД";форма обучения-дистанционная
Начальная цена
115 440,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16; Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;Нижегородская область, г.Кулебаки ул. Советская, д.30;Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта оказанных услуг в течение 15 банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 52.000
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