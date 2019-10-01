Обучение по программе повышения квалификации для младшего медицинского персонала в объеме 300 ак.часов для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД";форма обучения-дистанционная

Обучение по программе повышения квалификации для младшего медицинского персонала в объеме 300 ак.часов для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий ПТД";филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский ПТД";форма обучения-дистанционная

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта оказанных услуг в течение 15 банковских дней.

Нижегородская область, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16; Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;Нижегородская область, г.Кулебаки ул. Советская, д.30;Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9) Рассчитать логистику >

Заказчики, с которыми заключается договор

Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

Адрес местонахождения 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

Адрес местонахождения 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

Адрес местонахождения 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

Адрес местонахождения 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

Адрес местонахождения 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"