Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель осуществляет предварительную оплату Товара в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации на основании выставленных Поставщиком Покупателю счетов, при этом авансовый платеж должен быть осуществлен не позднее 15.11.2019 г. Окончательный расчет в размере 70 % (семьдесят процентов) от общей стоимости Товара Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора