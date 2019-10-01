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    Главная / Торги / Поставка материалов для системы заземления

    Поставка материалов для системы заземления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114572

    Наименование закупки

    Поставка материалов для системы заземления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:35

    Документация процедуры

    Спецификация_к_Приложению_4_(1402251_v1).XLS

    Приложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР,_кроме_того_НДС_(1400259_v1).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для системы заземления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для системы заземления

    Начальная цена

    104 031,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщика в течении 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. При осуществлении закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующее изделие Комплект герметика узла заземления КВТ КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Изделие электромонтажное Лента термоплавкого клея КВТ ЛТК"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Комплект заземления КВТ КМЛЭ №4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Комплект заземления КВТ КМПБ №6"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Муфта для кабеля КВТ 3ПСТ-10-150/240-Б"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Муфта КВТ 3ПКНТп-10-150/240"

    Кол-во: 5.000

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