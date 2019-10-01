Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщика в течении 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. При осуществлении закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.