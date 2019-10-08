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Наименование закупки
Поставка элементов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка элементов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 07:30 GMT +308.10.2019 07:3008.10.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114571Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элементов питания
Начальная цена
1 039 813,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщикав течении 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. В случае заключения Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты за поставленный Товар будет составлять не более 30 календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 610.000
Кол-во: 6100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
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