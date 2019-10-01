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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ

    Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114570Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114570

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114570Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ

    Начальная цена

    107 370,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, ул.Горького, 262/1 (Промзона) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Поставка включена в стоимость МТР, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование газобаллонное, его узлы и детали Баллон 1-го типа газовый БТ-52-20-219/1652-Т"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Вентиль баллона EMER MARK 121"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Оборудование газобаллонное, его узлы и детали Устройство заправочное Emer VALC 450"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Оборудование газобаллонное, его узлы и детали Трубка стальная метан Emer D6 6М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Муфта трубки (метан) ЗИЛ 130, 131 сталь 45 Ду6ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект редуктора T-1 Landi Renzo"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Клапан газ-бензин ЗИЛ 130, 131"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Гайка трубки VAL14065 М14х1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Проставка-смеситель под карбюратор ЗИЛ 130, 131"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Шланг подачи газа Зил 130, 131 12ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Дозатор газа 19х12х12.2 ЗИЛ 130, 131"

    Кол-во: 1.000

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