www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114570Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для технического обслуживания автомобильного парка филиалом ООО «Газпром добыча Краснодар» - УТТ и СТ
Начальная цена
107 370,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, ул.Горького, 262/1 (Промзона) Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Поставка включена в стоимость МТР, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.