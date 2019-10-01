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    Главная / Торги / Поставка металла по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" Ставропольское УАВР и КРС

    Поставка металла по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" Ставропольское УАВР и КРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114568Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114568

    Наименование закупки

    Поставка металла по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" Ставропольское УАВР и КРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металла по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" Ставропольское УАВР и КРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114568Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" Ставропольское УАВР и КРС

    Начальная цена

    200 740,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул.Промышленная, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней, с доставкой по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная д.7

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина резьбовая Т6 22 ВЛ 6.35 ЗАМ-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Пластина резьбовая Т6 22 ВП 5.08 ЗАМ-1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Инструмент резьбонарезной Пластина резьбовая Т6 22ВЛ 6,35 ЗАМ-4"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Инструмент резьбонарезной Пластина резьбовая Т6 22ВЛ 5,08 ЗАМ-1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Резец резьбовой РТ 390-02 Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Резец резьбовой РТ-390-02-Л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Винт прижима прихвата M6-6gх16 на РТ-390 ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Пластина режущая опорная 6.35 РТ-390-01.002 твердый сплав"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Пластина режущая опорная 5.08 РТ-390-01.002 твердый сплав"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Пластина твердый сплав Т5К10 03114-190612"

    Кол-во: 384.000

    "Позиция 11"

    "Пластина твердый сплав Т5К10 13612"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Пластина твердый сплав Т5К10 13592"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Пластина твердосплавная 07330 25х14х8х8ММ Т5К10"

    Кол-во: 20.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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