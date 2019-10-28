Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка отрезного станка

    Поставка отрезного станка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114567

    Наименование закупки

    Поставка отрезного станка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отрезного станка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.10.2019 08:00 GMT +328.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отрезного станка

    Начальная цена

    454 166,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область г. Тюмень Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до склада Покупателя силами Поставщика. Оплата: 50% - предоплата, 50% - в течени 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок абразивно-отрезный Полилаб P100A 100ММ ручной 2300ОБ/МИН 380В 930х700х610ММ 220КГ ООО Кемика Россия"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить