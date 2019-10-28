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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка отрезного станка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 14:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 53-68-30
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
y.belonozhko@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоножко Юлия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отрезного станка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.10.2019 08:00 GMT +328.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114567Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отрезного станка
Начальная цена
454 166,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625007, Тюменская область г. Тюмень Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до склада Покупателя силами Поставщика. Оплата: 50% - предоплата, 50% - в течени 10 банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Кол-во: 1.000
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