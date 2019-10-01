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    Главная / Торги / Спортинвентарь Октябрь 2019

    Спортинвентарь Октябрь 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114562Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114562

    Наименование закупки

    Спортинвентарь Октябрь 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:32

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Спортинвентарь Октябрь 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114562Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спортинвентарь Октябрь 2019

    Начальная цена

    475 145,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Волан для бадминтона Yonex Mavis 350-ЖЗ желтый/синий пробка/пластик 6ШТ ТУ У 36.4-1933908935-001:2008"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Гиря спортивная Starfit DB-401 24КГ темно-синяя винил ГОСТ Р 55789-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Принадлежность к спортивным изделиям Игла для футбольного мяча 0.2х40ММ металл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Крепление лыжное Тайга ГОСТ 17043-90"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Лента ПВХ Vell Standart для разметки 50/0.15ММ желтая 50М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Лыжи туристские Тайга деревянные 155СМ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Мат гимнастический 1х2х0.1М поролон с ручками, чехол из капровинила ТУ 9612-058-31914679-2013 275-064"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Мяч спортивный баскетбольный Spalding TF-1000 Синт. кожа (микрофибра) бутил Нейлон оранжевый размер 7"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Мяч спортивный волейбольный Mikasa MVA 300 ГОСТ Р 56433-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Мяч теннисный Wilson US Open HV для большого тенниса, 3ШТ/УП"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Мяч спортивный футбольный Select Royale IMS №5 814117 белый/синий ГОСТ Р 55789-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Мяч спортивный футзальный Select Super League РФС FIFA №4 кожзам 850718 белый/синий/красный сине-красный 32 панели ГОСТ Р 55789-2013"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Насос спортивный для мячей Umbro Dual Action Pump пластик двойного действия 18СМ с 2 иглами (пластиковая и металлическая) блистер"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Изделие спортивного назначения Перчатки снарядные Bax натуральная кожа синий широкая манжета на липучке"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Пояс для тяжелой атлетики Grizzly Fitness Enforcer размер М полипропилен 8464-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Пояс для тяжелой атлетики Grizzly Fitness Bear Hugger размер L полипропилен GF\8836-04\0S-15-PP"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Принадлежность к спортивным изделиям Протектор для стоек волейбольных 83ММ ГОСТ 56433-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Ракетка для бадминтона тройниковая Yonex Basic 6500 сталь бело-синяя ГОСТ Р 55789-2013"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Ракетка теннисная Wilson для большого тенниса графит ГОСТ Р ИСО 11416-2009"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Принадлежность к спортивным изделиям Рукоятка для тяги узким параллельным хватом Foreman FM\MPB-11\CH-00-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Принадлежность к спортивным изделиям Рукоятка каната тяги для трицепса Foreman FM/TR-29"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Свисток судейский Mikasa WH5BK пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Сетка баскетбольная Huck 225-02 нейлон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Сетка ворот для гандбола капрон/полипропилен 3.2х5.5х1.2М 40х40ММ белый 4 ГОСТ Р 55665-2013"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Сетка ворот гашения для мини-футбольных/гандбольных ворот М38Г капрон/полипропилен 3.05х2.3М 40х40ММ белый ГОСТ Р 55665-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Сетка для бадминтона Yonex BN-141 коричневый ГОСТ Р 56897-2016"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Сетка ворот для игры в хоккей профессиональная 1.25х1.85х0.7х1.3М 2ШТ ГОСТ Р 55666-2013"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Скакалка гимнастическая с эргономичной ручкой Starfit RP-104 3.05М ПВХ синий/черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Скамья спортивная со спинкой под штангу Starfit ST-102"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Скамья спортивная простая Foreman FP\FW-701\CM-SL-BL ГОСТ Р 55789-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Шайба для хоккея Rubena ТУ 62-01-00-9382-90"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 32"

    "Шлем боксерский тренировочный AML Camo"

    Кол-во: 2.000

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