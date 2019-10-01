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    Главная / Торги / Поставка клеенки на стол

    Поставка клеенки на стол

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114560Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114560

    Наименование закупки

    Поставка клеенки на стол

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 13:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клеенки на стол

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 14:00 GMT +301.10.2019 14:0001.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114560Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клеенки на стол

    Начальная цена

    5 909,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Товар поставляется тот, который прописан в комментариях. Технические характеристики товара по согласованию с заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клеенка подкладная резинотканевая 45М"

    Кол-во: 1.000

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