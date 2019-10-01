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    Главная / Торги / Закупка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Закупка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114557Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114557

    Наименование закупки

    Закупка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 13:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114557Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хлеба для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    214,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Космическая , д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по факту поставки товара в течение 15 дней, после подписания акта приема передачи

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батон Нарезной пшеничный в/с 400Г Казанский хлебозавод №3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Хлеб формовой пшеничный 500Г в/с ООО "НОЯБРЬ-ПРО" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Хлеб формовой Дарницкий ржано-пшеничный 550Г 1 сорт ГОСТ 26983-2015"

    Кол-во: 1.000

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