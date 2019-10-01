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    Главная / Торги / Закупка комплектующих и расходных материалов для офисной техники.

    Закупка комплектующих и расходных материалов для офисной техники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114555

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих и расходных материалов для офисной техники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:21

    Документация процедуры

    ПАСПОРТ_ПРЕДПРИЯТИЯ_с_14.02.2019.pdf

    Типовая_форма_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка комплектующих и расходных материалов для офисной техники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих и расходных материалов для офисной техники.

    Начальная цена

    499 443,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, МО, г. Видное, Промзона (Белокаменное шоссе) 6я линия, стр. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится согласно условиям договора-поставки. Доставка и разгрузка груза осуществляется за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная GP Super Alkaline 24А LR03 ААА 30ШТ 24A-B30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная GP Super Alkaline 15А АА LR6 30ШТ 15A-B30"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная GP Super Alkaline 14А LR14 С 2ШТ 14A-BC2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная GP Super Alkaline 13А LR20 D 2ШТ 13A-BC2"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор GP 270AAHC Ni-MH АА 1.2В 2.7А.Ч 4ШТ 270AAHC3/1-2CR4"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор Robiton 550MHAAA-2 DECT ААА 1.2В 0.55А·Ч"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор GP 220CHC 1.2В 220CH-2CR2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор Varta HR20/D Ni-MH 1.2В 3А.Ч 2ШТ 56720"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор для ИБП 3Cott 12В 12А.Ч"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор для инструментов DeWALT, B&D Практика 038-791 Ni-Cd 12В 1.5А.Ч"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Клавиатура проводная Oklick 90M USB 104 клавиши черный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Мышь компьютерная A4Tech OP-720 USB 1.1 черный 2 кнопки 800dpi оптический"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Cactus CS-CE743AV пурпурный 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Cactus CS-CE741AV голубой 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Картридж Cactus CS-CE742AV желтый 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Cactus CS-CE740A черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Картридж HP CF256А черный 7400 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Аккумулятор для ноутбука HP ProBook 430 G1, 430 G2 HSTNN-IB4L (RA04) 14.8В 2.6А.Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Картридж Cactus CS-Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Картридж HP 410A CF410A черный 2300 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Батарея для контроллера HP 398648-001 4.8V NiMH P400/P600 Battery Option"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Батарея для контроллера резервного питания (BBU) HP Flash Backed Write Cache (FBWC) Capacitor Pack для SA P410(512) P410(1Gb) P410i(512) P410i(1Gb) P411 P712m P812 587324-001/571436-002"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Диск жесткий HP EVA 602119-001 2 ТБ SAS 3.5" 7200 об/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Диск жесткий HP EVA 583718-001 600 ГБ SAS 3.5" 15000 об/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Диск жесткий HP 653954-001 1 ТБ SAS 2.5" 7200 об/мин"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Накопитель твердотельный 2.5'' Samsung 860 EVO Series MZ-N6E500BW 500GB SATA 6Гбит/с"

    Кол-во: 3.000

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