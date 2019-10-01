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Наименование закупки
оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 13:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114554Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году
Начальная цена
8 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оказание услуг должно проводиться по месту нахождения Исполнителя с возможностью самостоятельного прибытия работников Заказчика общественным транспортом в пределах города Оренбурга. Место нахождения Исполнителя определяется как место оказания услуг. Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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