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    Главная / Торги / оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году

    оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114554Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114554

    Наименование закупки

    оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 13:32

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 10:00 GMT +301.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114554Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году

    Начальная цена

    8 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оказание услуг должно проводиться по месту нахождения Исполнителя с возможностью самостоятельного прибытия работников Заказчика общественным транспортом в пределах города Оренбурга. Место нахождения Исполнителя определяется как место оказания услуг. Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проверка знаний рабочих"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Обучение по профессии лифтер"

    Кол-во: 3.000

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