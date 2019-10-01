оказание услуг по проведению обучения лифтеров для нужд филиала Оренбургское УООП ООО Газпром Питание в 2019 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оказание услуг должно проводиться по месту нахождения Исполнителя с возможностью самостоятельного прибытия работников Заказчика общественным транспортом в пределах города Оренбурга. Место нахождения Исполнителя определяется как место оказания услуг. Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг