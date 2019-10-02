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    Главная / Торги / Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 06:0002.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114553

    Наименование закупки

    Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 07:19

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 06:00 GMT +302.10.2019 06:0002.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчика вибрации и кабеля соединительного для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    146 928,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик вибрации Bently Nevada 330909-10-60-10-11-RUPROBE 3300 NSV PROXIMITY 3/8-24 ARM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Провод (кабель) соединительный NSV Extension Cable 330930-040-05-RU3300 Bently Nevada"

    Кол-во: 2.000

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