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    Главная / Торги / Поставка клапанов электромагнитных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка клапанов электромагнитных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114552

    Наименование закупки

    Поставка клапанов электромагнитных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:10

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_1.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов электромагнитных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.10.2019 13:00 GMT +311.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов электромагнитных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    427 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией к договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок управления ТП5109-0047.20 А2 отопителя кабины спецтехники ОАО Промтрактор"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Клапан электромагнитный КЭО 50/40/072/235 с ЭВ 06/DC/024/2 сталь DN50ММ 0...4.0МПА 24В 12/150ВТ -60...+70ГРАД ЦЕЛЬС 440х226х220ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Клапан электромагнитный КЭО 80/40/064/135 с ЭВ 11/DC/024/6 сталь DN50ММ 0...10.0МПА 24В 16/300ВТ -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС 340х200х465ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Клапан электромагнитный КЭО 20/35/074/236 с ЭВ 07/DC/024/3 сталь DN20ММ 0...3.5МПА 24В 12/80ВТ -40...+100ГРАД ЦЕЛЬС 317x143x135ММ"

    Кол-во: 1.000

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