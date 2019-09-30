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    Главная / Торги / ГЗП 2019 18ф-7303-0059 2

    ГЗП 2019 18ф-7303-0059 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 22:0030.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114550Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114550

    Наименование закупки

    ГЗП 2019 18ф-7303-0059 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 12:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ГЗП 2019 18ф-7303-0059 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 22:00 GMT +330.09.2019 22:0030.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114550Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГЗП 2019 18ф-7303-0059 2

    Начальная цена

    414 754,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г.Чайковский, центральный склад УМТС и К -ООО "Газпром трансгаз Чайковский промплощадка Сутузово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка входит в стоимость МТР , отсрочка платежа до 30дней, после поставки продукции на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Захват 3 ЗСК 4-5.9 (ЗСК 304.35.000 СБ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Замок навесной механический Каскад-4 серый 35ММ сталь, латунь, бронза"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 2Т 3М 60ММ 7:1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лестница стремянка алюминий 3х9 ступеней 3-секционная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 2Т 4М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный одноветвевой 1СК 8Т 9М"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 7"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 2Т 5М ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 2Т 6М 60ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Фиксатор на крюк S-320А 3.0Т"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Изделие Фиксатор на крюк S-320А 5.0Т"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Лестница стремянка алюминий 3 ступени"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Лестница Megal ЛНА-2.0 для полувагонов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Лестница алюминий 2.5М 1-секционная с крючком"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Оттяжка текстильная с карабином 10М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Изделие Накладка алюминиевая на трубные захваты 3 ЗСК4-4,0 (ЗСК 304.36.000 СБ) материал Амц-25ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Изделие Скоба СИ 3.25Т с резьбовым замком"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Изделие Скоба СИ 4.75Т с резьбовым замком"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Изделие Фиксатор на крюк S-320А 2.0Т"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Изделие Накладка алюминиевая на трубные захваты 3 ЗСК 4-3,6 (ЗСК 304.18.000-03 СБ) материал Амц-25ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 6Т 6М РД 24-С3К-01-01"

    Кол-во: 4.000

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