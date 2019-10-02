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    ТГСтаврополь Поставка журналов (20207759)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114547Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114547

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка журналов (20207759)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:11

    Документация процедуры

    к_макету_оперативного_журнала_ГРС.docx

    к_макету_сборника_журналов_ГРС.docx

    оперативный_журнал_ГРС1.pdf

    сборник_журналов_ГРС.pdf

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_(с_01.08.2019).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-72

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    OOO@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка журналов (20207759)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114547Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка журналов (20207759)

    Начальная цена

    994 997,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. СтавропольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сборник журналов ГРС А3 130ЛИСТ калиброванный картон 3ММ на бумажной основе «Бумвинил» ПМБ-2 бумага белый 80Г/М3 1+1 переплет №7, в синем бумвиниле"

    Кол-во: 333.000

    "Позиция 2"

    "Журнал оперативной документации ГРС А3 бумага белая, обложка картон 1.5-2ММ бумвинил 80 г/м2 368ЛИСТ"

    Кол-во: 359.000

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    31.01.2022 22:00(GMT+03:00)
    817 671
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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