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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114546Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114546

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 00:00 GMT +302.10.2019 00:0002.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114546Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    196 625,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Гатчинский район д. ЛядиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, с доставкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора ПНД 30Л рулон 10МКМ 48х60СМ 30ШТ черные"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора ПНД 60ЛИТР 10МКМ черные 25ШТ рулон 746464"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора ПВД 160Л 80х100СМ в рулоне 10ШТ черные"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 4"

    "Средство для стекол Нитхинол-Люкс с триггером 750МЛ для стеклянных и зеркальных поверхностей"

    Кол-во: 62.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее спрей Heitmann для чистки поверхностей из нержавеющей стали и хрома 0.5Л;ДМ3"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее жидкость Domestos ассорти нейтральная для сантехники 1Л;ДМ3 689931 12ШТ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.48КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее профессиональное жидкость Lakma Sidolux Profi от плесени и грибка 0.75Л;ДМ3 131-01-061-0013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее профессиональное гель Effect Alfa 105 для удаления сложных загрязнений 0.75Л;ДМ3 14321 ТУ 2383-102-70864601-200"

    Кол-во: 83.000

    "Позиция 10"

    "Губка для мытья посуды Luscan Maxi 5ШТ ГОСТ 51021-97"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 11"

    "Освежитель воздуха аэрозоль Lis Мохито 300МЛ 510251 Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Набор для уборки Soft Touch ведро с центрифугой, телескопическая ручка, насадка 122СМ в ассортименте 871193"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Дозатор для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 296х112х114ММ 330683"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Средство для мытья посуды концентрированное гель Золушка Лимон цитрус 5000СМ3;^МЛ 558147 ГОСТ 32478-2013"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Средство моющее концентрированное Help 5000МЛ"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 16"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Luscan вискоза 380x300ММ 5ШТ Унив5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Тряпка для пола ХозГрупп микрофибра 500x800ММ синяя 808872"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 18"

    "Полотенце вафельное отбеленное 40x80СМ ГОСТ 11027-80"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Полотенце бумажное в листах Luscan Professional Z-сложения двухслойное 225х215ММ 100% целлюлоза 190ЛИСТ 20ШТ 607965 Россия"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 20"

    "Средство дезинфицирующее Авансепт спрей емкость 0.75Л 1ШТ Химсинтез НПО ЗАО Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Веник двухпрошивной сорго высший сорт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Набор для уборки щетка с совком на ручке 750ММ"

    Кол-во: 8.000

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