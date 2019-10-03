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Наименование закупки
Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 11:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.10.2019 23:00 GMT +303.10.2019 23:0003.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114544Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)
Начальная цена
82 833,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Федерации, 60 , каб 317Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата не более чем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания контракта. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МИНСОЦБЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Все закупки и тендеры МИНСОЦБЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения
Кол-во: 1.000
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