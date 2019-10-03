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    Главная / Торги / Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)

    Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 23:0003.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114544Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114544

    Наименование закупки

    Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 11:48

    Документация процедуры

    Проект_ГК_фотоаппара_на_ЭТП_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры МИНСОЦБЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 23:00 GMT +303.10.2019 23:0003.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114544Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)

    Начальная цена

    82 833,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Федерации, 60 , каб 317Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата не более чем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания контракта. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МИНСОЦБЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры МИНСОЦБЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Адрес местонахождения

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркальный фотоаппарат NIKON D7500 в комплекте с объективом (kit) и системой подавления вибрации (VR)"

    Кол-во: 1.000

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