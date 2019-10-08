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    Главная / Торги / Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114523Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114523

    Наименование закупки

    Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 14:23

    Документация процедуры

    Задание_Заказчика.xlsx

    Спецификация-Проект.xls

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Договор_-_Проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114523Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Начальная цена

    195 966,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения)После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" Срок поставки: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора Стороной, направившей оферту. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Препарат Адреналина гидрохлорид раствор для инъекций ампулы 1СМ3;^МЛ 0.1% 5ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Анальгин ампулы 50ПРОЦ 10ШТ 2МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Препарат Ацесоль раствор для инфузий 200МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Препарат Ацесоль раствор для инфузий 400МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Средство адреномиметическое БЕРОДУАЛ раствор для ингаляций флакон 20МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Ангиопротектор Бетасерк таблетки 24МГ 30ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Препарат Бисопролол таблетки п/пл/об 5МГ 40ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Вазелин медицинский стеклянная банка 25Г №1"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Препарат Гемодез-Н раствор для инфузий 200МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Антибиотик Гентамицина сульфат раствор для инъекций ампулы 4ПРОЦ 2СМ3;^МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Гепатопротектор Гептрал лиофилизат флакон 400МГ 5ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Дибазол раствор для инъекций 1% 5МЛ ампулы №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Димедрол раствор для инъекций ампулы 1ПРОЦ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения флакон 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Кислота аминокапроновая раствор 5% флакон 100МЛ №1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Препарат Кавинтон раствор для инъекций 5МГ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Хлорид кальция ампулы 10ПРОЦ 10МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Капотен таблетки 25МГ 56 ШТ ОАО "Акрихин""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Препарат противоаллергический Кестин таблетки 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Препарат болеутоляющий Кеторол раствор для инъекций ампулы 30МГ/1МЛ №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Cтимулятор регенерации тканей Корнерегель гель глазной туба 5Г Др.Герхард Манн"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Средство ноотропное Кортексин лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения флакон 10МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Лазикс ампулы 2МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Мазь Левомеколь туба 40Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Магния сульфат ампулы 25ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Препарат Мезатон раствор для инъекций ампулы 1СМ3;^МЛ 1% 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Препарат Мексидол ампулы 5ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 29"

    "Препарат противомикробный Метрогил Дента гель 20Г Юник Фармасьютикал Лабораториз"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Мовалис раствор для инъекций ампулы 15МГ 1.5МЛ №3 Берингер Ингельхайм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Найз таблетки 100МГ 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Тиосульфат натрия ампулы 30ПРОЦ 10МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Хлорид натрия раствор для инъекций ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 35"

    "Кислота никотиновая ампулы 1ПРОЦ 1МЛ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Нитроглицерин капсулы 0.5МГ №40"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Папаверина гидрохлорид 2ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Ангиопротектор Пентоксифиллин раствор для инъекций ампулы 20МГ 5СМ3;^МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Перекись водорода 3ПРОЦ 100МЛ флакон"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 40"

    "Препарат Пирацетам раствор для инъекций ампулы 5СМ3;^МЛ 20% 10ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 41"

    "Прозерин ампулы 0.05ПРОЦ 1МЛ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Спазмалгон таблетки №20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Препарат Тиоктацид 600Т 600МГ/24МЛ ампулы №5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 44"

    "Хлоргексидин биглюконат флакон полимерный 0.05ПРОЦ 100МЛ ОАО "Самарамедпром""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 45"

    "Гель профилактический Холисал для десен 10Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Средство ноотропное Цераксон раствор для внутримышечного и внутривенного введения ампулы 1000МГ 4МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Антибиотик Цефтриаксон порошок 1Г 1ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 48"

    "Препарат Цитофлавин раствор для внутривенного введения ампулы 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Средство анальгезирующее Цитрамон П таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Препарат Эмоксипин раствор для инъекций ампулы 1ПРОЦ 1МЛ 10ШТ ООО Фирма "Фермент""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Эуфиллин раствор для внутривенного введения ампулы 10СМ3;^МЛ 2.4ПРОЦ 10ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 52"

    "Средство ноотропное Церебролизин ампулы №5 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 53"

    "Препарат Сульфакамфокаин раствор для инъекций ампулы 2СМ3;^МЛ 10% 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Кофеин-бензоат натрия ампулы 20ПРОЦ 1МЛ №10"

    Кол-во: 3.000

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