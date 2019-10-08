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Наименование закупки
Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 14:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Контактный телефон
+7 8452 30-67-39
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щербаков Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114523Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка препаратов фармацевтических для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Начальная цена
195 966,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения)После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" Срок поставки: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора Стороной, направившей оферту. Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Обязательства по поставке должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, в сроки, указанные в Спецификации (приложение к договору) грузополучателю, указанному Покупателем, одной партией.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Кол-во: 9.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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