Цена договора и требования к обеспечению

Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Плакат по охране труда Соуэло "Оказание первой помощи пострадавшим" PS-OPMP-6 465х610ММ Комплект - 6ЛИСТ Ламинированная бумага ТУ 2293-001-98158402-2009" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "Плакат по охране труда ламинированный "Безопасность работ на высоте" PS-RV-3 465х610ММ 3ЛИСТ" Кол-во: 8.000

"Позиция 3" "Плакат по охране труда Соуэло Безопасность грузоподъемных работ PS-GRUZ-5 465х610ММ Комплект - 5ЛИСТ Ламинированная бумага" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Комплект плакатов «Аккумуляторные помещения» 45x60СМ 3 плаката П3-АПо" Кол-во: 6.000

"Позиция 5" "Плакат по охране труда "Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ" PS-EKS-4 465х610ММ ламинированная бумага 4ЛИСТ Соуэло" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Плакат по охране труда ламинированный "Безопасность работ с автоподъемниками" PS-APV-3 465х610ММ 3ЛИСТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 7" "Плакат по охране труда Вента Погрузочно-разгрузочные работы PV-PRR-10 А3 Комплект - 10ЛИСТ Ламинированная бумага" Кол-во: 6.000

"Позиция 8" "Плакат по охране труда "Сварочные работы. Требования безопасности" PV-SRTB-3 А3 ламинированная бумага 3ЛИСТ Вента-2" Кол-во: 5.000

"Позиция 9" "Плакат по охране труда "Схемы строповки грузов" PV-STROP-1 А2 1ЛИСТ ламинированная бумага" Кол-во: 5.000

"Позиция 10" "Плакат по охране труда "Перевозка опасных грузов автотранспортом" PS-POG-5 465х610ММ 5ЛИСТ ламинированная бумага (издательтво Соуэло)" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Плакат по охране труда ламинированный "Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных и тяжеловесных грузов" PS-PKTG-4 465х610ММ 4ЛИСТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Плакат по охране труда "Техника безопасности при ремонте автомобилей" PS-TBRA-5 465х610ММ ламинированная бумага 5ЛИСТ Соуэло" Кол-во: 5.000

"Позиция 13" "Плакат по охране труда "Первичные средства пожаротушения" PV-PSPT-2 А2 ламинированная бумага 2ЛИСТ Вента-2" Кол-во: 5.000

"Позиция 14" "Плакат по охране труда "Пожарная безопасность" PV-PB-10 А3 ламинированная бумага 10ЛИСТ Вента-2" Кол-во: 5.000

"Позиция 15" "Табличка Открыто 240х130ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 30.000

"Позиция 16" "Знак безопасности запрещающий W08 Опасность поражения электрическим током 40ММ пластик ПВХ 2ММ треугольник" Кол-во: 80.000

"Позиция 17" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 50ММ пластик ПВХ 2ММ треугольник ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 80.000

"Позиция 18" "Знак безопасности запрещающий P04 Запрещается тушить водой 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20.000

"Позиция 19" "Знак A196 Заземление 25х25ММ пленка ПВХ" Кол-во: 1164.000

"Позиция 20" "Знак безопасности пожарный F02 Пожарный кран 250х250ММ пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009" Кол-во: 206.000

"Позиция 21" "Плакат по электробезопасности Не влезай! Убьет A09 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 52.000

"Позиция 22" "Знак В ремонте 240х130ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 66.000

"Позиция 23" "Табличка В резерве 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 12.000

"Позиция 24" "Табличка Заменяй элементы лампы после снятия напряжения 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 12.000

"Позиция 25" "Табличка Предохранительный клапан 450х250ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 26" "Знак информационно-опознавательный Закончил работу-убери рабочее место 400х200ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 32.000

"Позиция 27" "Знак безопасности запрещающий P10 Не включать! 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 25.000

"Позиция 28" "Плакат по электробезопасности Не включать! Работа на линии A02 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 38.000

"Позиция 29" "Плакат по электробезопасности Работа под напряжением. Повторно не включать! A04 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 12.000

"Позиция 30" "Знак M02 Работать в защитной каске (шлеме) 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 31" "Знак безопасности запрещающий P03 Проход запрещен 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 5.000

"Позиция 32" "Знак W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи 100ММ пленка ПВХ" Кол-во: 20.000

"Позиция 33" "Плакат по электробезопасности Стой! Напряжение A07 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 110.000

"Позиция 34" "Плакат по электробезопасности Не включать! Работают люди A01 100х50ММ пластик ПВХ 2ММ СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 143.000

"Позиция 35" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 100х100ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 1165.000

"Позиция 36" "Табличка Закрыто 240х130ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 30.000

"Позиция 37" "Знак W09 Внимание опасность. Прочие опасности 150ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 44.000

"Позиция 38" "Знак W08 Опасность поражения электрическим током 100ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 60.000

"Позиция 39" "Знак A14 220В 50х25ММ пленка ПВХ" Кол-во: 305.000

"Позиция 40" "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 90.000

"Позиция 41" "Знак A13 Заземлено 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 122.000

"Позиция 42" "Знак безопасности P06 Доступ посторонним запрещен 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 25.000

"Позиция 43" "Знак предупреждающий электробезопасности A12 Влезать здесь 250х250ММ пластик ПВХ 2ММ Стандартный СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 30.000

"Позиция 44" "Знак эвакуационной безопасности E23 Указатель запасного выхода 300х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ световозвращающая ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 100.000

"Позиция 45" "Знак информационно-опознавательный DP10 Ответственный за пожарную безопасность 400х200ММ пластик ПВХ 2ММ" Кол-во: 203.000

"Позиция 46" "Знак безопасности пожарный F01-01 Направляющая стрелка 150х150ММ пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 1000.000

"Позиция 47" "Знак эвакуационной безопасности F01-01 Направляющая стрелка 250х250ММ пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200.000

"Позиция 48" "Знак безопасности F04 Огнетушитель 250х250ММ пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200.000