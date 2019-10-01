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    Главная / Торги / Знаки Поставка в октябре 2019

    Знаки Поставка в октябре 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 17:0001.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114522

    Наименование закупки

    Знаки Поставка в октябре 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 12:55

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Знаки Поставка в октябре 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 17:00 GMT +301.10.2019 17:0001.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Знаки Поставка в октябре 2019

    Начальная цена

    491 186,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плакат по охране труда Соуэло "Оказание первой помощи пострадавшим" PS-OPMP-6 465х610ММ Комплект - 6ЛИСТ Ламинированная бумага ТУ 2293-001-98158402-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Плакат по охране труда ламинированный "Безопасность работ на высоте" PS-RV-3 465х610ММ 3ЛИСТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Плакат по охране труда Соуэло Безопасность грузоподъемных работ PS-GRUZ-5 465х610ММ Комплект - 5ЛИСТ Ламинированная бумага"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Комплект плакатов «Аккумуляторные помещения» 45x60СМ 3 плаката П3-АПо"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Плакат по охране труда "Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ" PS-EKS-4 465х610ММ ламинированная бумага 4ЛИСТ Соуэло"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Плакат по охране труда ламинированный "Безопасность работ с автоподъемниками" PS-APV-3 465х610ММ 3ЛИСТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Плакат по охране труда Вента Погрузочно-разгрузочные работы PV-PRR-10 А3 Комплект - 10ЛИСТ Ламинированная бумага"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Плакат по охране труда "Сварочные работы. Требования безопасности" PV-SRTB-3 А3 ламинированная бумага 3ЛИСТ Вента-2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Плакат по охране труда "Схемы строповки грузов" PV-STROP-1 А2 1ЛИСТ ламинированная бумага"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Плакат по охране труда "Перевозка опасных грузов автотранспортом" PS-POG-5 465х610ММ 5ЛИСТ ламинированная бумага (издательтво Соуэло)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Плакат по охране труда ламинированный "Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных и тяжеловесных грузов" PS-PKTG-4 465х610ММ 4ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Плакат по охране труда "Техника безопасности при ремонте автомобилей" PS-TBRA-5 465х610ММ ламинированная бумага 5ЛИСТ Соуэло"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Плакат по охране труда "Первичные средства пожаротушения" PV-PSPT-2 А2 ламинированная бумага 2ЛИСТ Вента-2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Плакат по охране труда "Пожарная безопасность" PV-PB-10 А3 ламинированная бумага 10ЛИСТ Вента-2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Табличка Открыто 240х130ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Знак безопасности запрещающий W08 Опасность поражения электрическим током 40ММ пластик ПВХ 2ММ треугольник"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 17"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 50ММ пластик ПВХ 2ММ треугольник ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 18"

    "Знак безопасности запрещающий P04 Запрещается тушить водой 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Знак A196 Заземление 25х25ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 1164.000

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности пожарный F02 Пожарный кран 250х250ММ пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009"

    Кол-во: 206.000

    "Позиция 21"

    "Плакат по электробезопасности Не влезай! Убьет A09 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 22"

    "Знак В ремонте 240х130ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 23"

    "Табличка В резерве 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Табличка Заменяй элементы лампы после снятия напряжения 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Табличка Предохранительный клапан 450х250ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Знак информационно-опознавательный Закончил работу-убери рабочее место 400х200ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 27"

    "Знак безопасности запрещающий P10 Не включать! 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 28"

    "Плакат по электробезопасности Не включать! Работа на линии A02 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 29"

    "Плакат по электробезопасности Работа под напряжением. Повторно не включать! A04 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 30"

    "Знак M02 Работать в защитной каске (шлеме) 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Знак безопасности запрещающий P03 Проход запрещен 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Знак W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи 100ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Плакат по электробезопасности Стой! Напряжение A07 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 34"

    "Плакат по электробезопасности Не включать! Работают люди A01 100х50ММ пластик ПВХ 2ММ СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 143.000

    "Позиция 35"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 100х100ММ пленка ПВХ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 1165.000

    "Позиция 36"

    "Табличка Закрыто 240х130ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Знак W09 Внимание опасность. Прочие опасности 150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 38"

    "Знак W08 Опасность поражения электрическим током 100ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 39"

    "Знак A14 220В 50х25ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 305.000

    "Позиция 40"

    "Знак безопасности предупреждающий W08 Опасность поражения электрическим током 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 41"

    "Знак A13 Заземлено 200х100ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 122.000

    "Позиция 42"

    "Знак безопасности P06 Доступ посторонним запрещен 300х300ММ пластик ПВХ 2ММ ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 43"

    "Знак предупреждающий электробезопасности A12 Влезать здесь 250х250ММ пластик ПВХ 2ММ Стандартный СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 44"

    "Знак эвакуационной безопасности E23 Указатель запасного выхода 300х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ световозвращающая ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 45"

    "Знак информационно-опознавательный DP10 Ответственный за пожарную безопасность 400х200ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 203.000

    "Позиция 46"

    "Знак безопасности пожарный F01-01 Направляющая стрелка 150х150ММ пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 47"

    "Знак эвакуационной безопасности F01-01 Направляющая стрелка 250х250ММ пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 48"

    "Знак безопасности F04 Огнетушитель 250х250ММ пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 49"

    "Знак безопасности с поясняющей надписью Работать инструментом не дающим искры 500х250ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 200.000

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