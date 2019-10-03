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    Главная / Торги / Голосовой шлюз

    Голосовой шлюз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114518Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114518

    Наименование закупки

    Голосовой шлюз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:25

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Голосовой шлюз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114518Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Голосовой шлюз

    Начальная цена

    178 263,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов, ул. Сакко и Ванцетти ,4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата не позднее 30 календарных дней после получения товара. Доставка силами и за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VoIP-шлюз IP-телефония TAU-72.IP AS (IU) 72 аналоговых порта, 10/100/1000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кабель монтажный распаянный от АТС до кросса CAB-18-12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Разрядник разделительный Krone Fail-safe 6717 3 513-00 8 х 13, МК, 230 В, 20 кА/10 А"

    Кол-во: 72.000

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