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    Главная / Торги / Кухонное + Снегоуборочное СПБУ "Амазон"

    Кухонное + Снегоуборочное СПБУ "Амазон"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114516Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114516

    Наименование закупки

    Кухонное + Снегоуборочное СПБУ "Амазон"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кухонное + Снегоуборочное СПБУ "Амазон"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114516Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кухонное + Снегоуборочное СПБУ "Амазон"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629740 ЯНАО, Надымский район, п.Ямбург "Газпром флот" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка входит в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина кухонная комбайн Ktd 93589 220В 0.65КВТ 320х470х300ММ 20КГ для нарезки/ шинковки продуктов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сковорода фритюрница Ergo EF-061 6Л;ДМ3 2КВТ 460х190х315ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лопата уборочная скрепер Fiskars Snowxpert пластиковая деревянный черенок 360х540ММ 1.4КГ Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Ледоруб Fiskars закаленная сталь деревянный черенок 1475ММ 1001639 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Движок для уборки снега алюминий 750х420х1.8ММ 244867 Сибртех Россия"

    Кол-во: 5.000

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