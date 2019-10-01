Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 47-19 Стрижов П-1 поставка клапана

    47-19 Стрижов П-1 поставка клапана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114512

    Наименование закупки

    47-19 Стрижов П-1 поставка клапана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    47-19 Стрижов П-1 поставка клапана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 01:00 GMT +301.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    47-19 Стрижов П-1 поставка клапана

    Начальная цена

    59 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки в формате Еxcеl .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый Wafer Ball valve ISO нержавеющая сталь DN50 PN16 83ММ рычаг Perlwits Armaturen"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262263
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    262263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром инвест"
    Ценовой запрос № 183598
    Поставка шаровых кранов для объекта "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск", код 051-2003208
    Поставка шаровых кранов для объекта "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа...
    183598
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.03.2021 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 76689
    Поставка арматуры трубопроводной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Поставка арматуры трубопроводной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    76689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    166 640
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 78559
    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного
    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного
    78559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    499 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 78662
    Поставка крана шарового для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Поставка крана шарового для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    78662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    279 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 81142
    96-18 Стрижов арматура
    96-18 Стрижов арматура
    81142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    26 474
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 81167
    Трубопроводная арматура
    Трубопроводная арматура
    81167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    351 113
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить