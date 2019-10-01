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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов для судна "Академик Черский" (заявка 81)

    Поставка контрольно-измерительных приборов для судна "Академик Черский" (заявка 81)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114511Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114511

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов для судна "Академик Черский" (заявка 81)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 09:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контрольно-измерительных приборов для судна "Академик Черский" (заявка 81)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 01:00 GMT +301.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114511Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов для судна "Академик Черский" (заявка 81)

    Начальная цена

    322 783,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Доставку до борта судна и пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мановакуумметр коррозионностойкий виброустойчивый ТМВ-521Р.00 0.1...1.5МПа 1.0 100ММ нержавеющая сталь G1/2 гидрозаполненный силиконом"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Манометр ТМ-521Р.00 1.0 0-1МЕГАПА G1/2 100ММ CrNi сталь (разборный) силикон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Манометр ТМ-521Р.00 1.0 0-1.6МЕГАПА G1/2 100ММ CrNi сталь (разборный) силикон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий ТМ-321P.00 1.5 0-1МЕГАПА G1/4 63ММ нержавеющая сталь радиальное IP65 силикон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Манометр коррозионностойкий виброустойчивый показывающий ТМ-321P.00 1.5 0-0.6МЕГАПА G1/4 63ММ нержавеющая сталь радиальное IP65 силикон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Термометр жидкостный прямой TT-B-150/40. П11 0...+160ГРАД ЦЕЛЬС G1/2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Термометр жидкостный угловой TT-B-150/50. У11 0...+120ГРАД ЦЕЛЬС G1/2"

    Кол-во: 20.000

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