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Наименование закупки
Поставка насосного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 15:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 15:30 GMT +301.10.2019 15:3001.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114509Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного оборудования
Начальная цена
499 451,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Индустриальная, 47, УМТСиКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка продукции, осуществляется Поставщиком путем отгрузки ее Покупателю за счет Поставщика. Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по цене, согласованной сторонами в спецификации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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