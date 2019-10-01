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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования

    Поставка насосного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 15:3001.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114509Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114509

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 15:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 15:30 GMT +301.10.2019 15:3001.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114509Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного оборудования

    Начальная цена

    499 451,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Индустриальная, 47, УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка продукции, осуществляется Поставщиком путем отгрузки ее Покупателю за счет Поставщика. Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком продукцию по цене, согласованной сторонами в спецификации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция насосная Джилекс Джамбо 70-50Ч-24 220В 1100 70Л/МИН 24 9М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Электронасос ГМС Ливгидромаш Мини Гном 7-7 0.6КВТ 220В 116Л/МИН 1/2" 10М 360х210х162ММ 15КГ ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Электронасос ГМС Ливгидромаш Гном 53-10 4КВТ 380В 883Л/МИН 4" 10М 600х500х310ММ 63КГ ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Насос дренажный Вихрь ДН-1100Н 220В 1100ВТ 258Л/МИН 8М 6.6КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/80 0280 ТУ 2248-006-61533394-2010"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Агрегат насосный электрический КМ 50-32-125с 12.5М3/Ч 20М 1.4КВТ 2900ОБ/МИН ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Агрегат насосный электрический 1К100-65-200а-с 90М3/Ч 45М 18КВТ 2900ОБ/МИН ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Электронасос ГМС Ливгидромаш Гном 10-10 0.75КВТ 220В 166Л/МИН 1/2" 5М 469х218ММ 13.6КГ ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Электронасос ГМС Ливгидромаш Гном 25-20 3КВТ 380В 416Л/МИН 1/2" 10М 485х215ММ 31.8КГ ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Насос ручной гидравлический Ж58А7777-02 40/150КГС/СМ2 -50...+40ГРАД ЦЕЛЬС 275х158х348,5ММ 10.5КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Агрегат насосный электрический КМ 80-65-160с 50М3/Ч 32М 7.5КВТ 3000ОБ/МИН ГОСТ 20763-85"

    Кол-во: 2.000

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