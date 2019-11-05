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    Главная / Торги / Поставка реквизитов

    Поставка реквизитов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2019 10:0005.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114503

    Наименование закупки

    Поставка реквизитов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:10

    Документация процедуры

    ФЛАГ_20интернат_201.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реквизитов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.11.2019 10:00 GMT +305.11.2019 10:0005.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реквизитов

    Начальная цена

    10 967,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Товар поставляется тот, который прописан в комментариях. Технические характеристики товара по согласованию с заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флаг судовой Российской Федерации полиэфир 900x1350ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Баннер 510г/м2 размер 1 кв.м. (на выбор), печать полноцветная 720dpi"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ткань Креп-сатин плотный 100% ПЭ 150СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Набор чайный подарочный Липтон кружка+ чай (100ПАКх2Г) в подарочной упаковке ГОСТ 1938-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Туфли кожаные женские черная ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кепка Головной убор летний мужской для осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чеченской Республике Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Шина медицинская воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для детей ШТИдв-02 картон 260х84х10ММ 0,07кг количество размеров - не ограничено ООО "МЕДПЛАНТ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Накомарник шляпа с сеткой противомоскитная 8.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Накомарник шляпа с сеткой противомоскитная 8.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Накомарник шляпа с сеткой противомоскитная 8.004"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 11"

    "Услуги по пошиву костюма поварского ФКУ ИК-15 УФСИН РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Шапка войлок белая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шапка для бани и сауны фетр серый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Набор шоколадный ассорти Merci 250Г"

    Кол-во: 1.000

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