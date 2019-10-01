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    Главная / Торги / Поставка горшков для цветов

    Поставка горшков для цветов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114501Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114501

    Наименование закупки

    Поставка горшков для цветов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 09:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горшков для цветов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114501Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горшков для цветов

    Начальная цена

    2 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Московское шоссе, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки в течении 15 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горшок цветочный Гармония 0.7л белый"

    Кол-во: 10.000

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