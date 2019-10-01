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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка пластиковых стаканов и прочего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-05-00
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ли Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пластиковых стаканов и прочего
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114500Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пластиковых стаканов и прочего
Начальная цена
11 610,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Кол-во: 74.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
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