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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 831 241-07-81
Факс
+7 831 249-77-99
Адрес электронной почты
info@ngknn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 01:00 GMT +301.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114492Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
83 994,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НГК
Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК
Адрес местонахождения
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,
603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1
Кол-во: 126.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 146.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 126.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 100.000
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