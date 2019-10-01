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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114492Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114492

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 09:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 01:00 GMT +301.10.2019 01:0001.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114492Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    83 994,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство моющее жидкость Прогресс универсальное 1000МЛ"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора 120л 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора особопрочные Vclean ПНД 60Л рулон 60х70СМ 20ШТ черные"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее гель Санокс 0.75Л; ДМ³"

    Кол-во: 146.000

    "Позиция 5"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Лайма Стандарт микрофибра в горошек 400х400ММ 601254с"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Сода-5 Лимон 0.48КГ 750Л; ДМ³"

    Кол-во: 126.000

    "Позиция 7"

    "Средство для стекол Мисс Чистота Весна флакон с распылителем 500МЛ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 8"

    "Порошок стиральный Миф автомат 0.45КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Полотно нетканое холстопрошивное уборка/протирка хлопок 190Г/М2 150СМ 50М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Губка для мытья посуды Чистюля желтый 5ШТ"

    Кол-во: 10.000

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