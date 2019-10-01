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    Главная / Торги / ТОиТР Газпром Нерюнгри КАМАЗ К495ТК70

    ТОиТР Газпром Нерюнгри КАМАЗ К495ТК70

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 04:0001.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114489Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114489

    Наименование закупки

    ТОиТР Газпром Нерюнгри КАМАЗ К495ТК70

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 07:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР Газпром Нерюнгри КАМАЗ К495ТК70

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 04:00 GMT +301.10.2019 04:0001.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114489Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР Газпром Нерюнгри КАМАЗ К495ТК70

    Начальная цена

    28 811,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри, ул.Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту поставки в течении 3-5 дн

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный; Тип: Основной; Марка: Ливны; Совместимость с двигателем: КАМАЗ; Описание: ЭФВ 721.1109560 -10 - основной ; Артикул: ЭФВ 721.1109560 -10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное; Тип: полусинтетическое; МарTotal ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ - 5 SAE 75W - 90; Группа масла: API GL - 5; Вязкость: 75W-90; Упаковка: 20Л; Описание: Total ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ - 5 SAE 75 W - 90, API GL - 5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный; Тип: Грубой очистки топлива; Марка: Preline PL 420; Совместимость с двигателем: ДВС КАМАЗ 740.662; Описание: Топливный фильтр грубой очистки; Артикул: PL 420"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр масляный; Производитель: Камаз; Тип: Элемент фильтра; Совместимость с двигателем: ДВС КАМАЗ 740.662; Описание: Элемент фильтра масляного (евро) 7405.1017040-02; Артикул: 7405.1017040-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр масляный Евро 7405.1017040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Масло дизельное; Вид: полусинтетическое; Производитель: Total; Марка: Total; Вязкость по SAE: 10W-40; Объем: 20(ЛИТР(ДМ³)); Классификация API: CI-4/SL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Антифриз; Тип: Антифриз Titanium; Марк G11; Цвет: Зеленый; Описание: готовый к применению; Фасовка: 10; Дополнительная информация: В канистрах 10 литров"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр осушителя воздуха; Тип: WABKO; Применяемость: КАМАЗ; Описание: Фильтр осушителя воздуха; Артикул: Wabco 432.410.222.7"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Смазка пластичная Литол-24 барабан 21КГ ГОСТ 21150-2017"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный WDK962/12 КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Масло гидравлическое; Тип: всесезонное; Марка: Лукойл ВМГЗ; Производитель: Лукойл; Индекс вязкости: -60; Назначение: ля всесезонной эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машинах; Дополнительная информация: ЛУКОЙЛ ВМГЗ -60°С гидравлическое"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Жидкость тормозная; Марка: VITEX ДОТ-4; Вес: 910(Г); Объем: 1(ЛИТР(ДМ³))"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный; Тип: предохранительный ; Марка: Ливны; Обозначение: ЭФВ 721.1109560 - 30 предохранительный; Совместимость с двигателем: ДВС КАМАЗ; Артикул: 721.1109560 - 30"

    Кол-во: 1.000

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