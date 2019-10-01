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    Главная / Торги / Поставка аварийного запаса запчастей и деталей для газовой горелки

    Поставка аварийного запаса запчастей и деталей для газовой горелки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 22:0001.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114481Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114481

    Наименование закупки

    Поставка аварийного запаса запчастей и деталей для газовой горелки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 07:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аварийного запаса запчастей и деталей для газовой горелки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 22:00 GMT +301.10.2019 22:0001.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114481Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аварийного запаса запчастей и деталей для газовой горелки

    Начальная цена

    116 064,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней после поступления продукции на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть к горелкам Сервопривод Schneider Electric STA13 B0.36/8 3N30L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть к горелкам Электродвигатель для горелки NG350-400 370ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть к горелкам Реле минимального давления газа Dungs GW 150 A5 GAS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть к горелкам Прокладка Isolcart Idea 240/350/400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть к горелкам Электрод запальный NG140/NG550/S5/10/18"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть к горелкам Кабель запального электрода для горелки LO/NG280/400/550 910ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть к горелкам Кабель контрольного электрода для горелки NG350/400/550 920ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть к горелкам Реле давления воздуха LGW 10 A2 для горелки NG350"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть к горелкам Блок электронный LME22.331 С2BC для горелки NG350"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть к горелкам Трансформатор запальный EBI4 1P 052F4044 NG350"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть к горелкам Крыльчатка вентилятора TLR 180х74 R-E5E/12,7H8 NG/LO400"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть к горелкам Электрод контрольный HE-S3-S5-S10-S18-NG350-NG550"

    Кол-во: 2.000

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