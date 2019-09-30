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    ТГСтаврополь Поставка автошин (20208429)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:1530.09.2019 15:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114472

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка автошин (20208429)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 21:49

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_(с_01.08.2019).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-72

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    OOO@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка автошин (20208429)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 15:15 GMT +330.09.2019 15:1530.09.2019 15:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка автошин (20208429)

    Начальная цена

    489 816,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. Рыздвяный Изобильненский р-нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соотвествии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Кама NR-201 315/80R22.5 156/150 L ТL всесезонная"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама Кама-219 225/75 R16 104 Q всесезонная"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 3"

    "Шина грузовая ИД-П284 1200x500x508 повышенной проходимости"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей NorTec ВЛИ-5 175/80 R16 С 85 P всесезонная ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Сельхоз шина Nortec TC-106 12.5/80-18 138/125 А8 12НС(PR) TL"

    Кол-во: 2.000

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