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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка товаров общемедицинского назначения

    ТГСтаврополь Поставка товаров общемедицинского назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114471Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114471

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка товаров общемедицинского назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 21:19

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_(с_01.08.2019).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-72

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    OOO@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка товаров общемедицинского назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114471Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка товаров общемедицинского назначения

    Начальная цена

    503 729,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. СтавропольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соотвествии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антисептик 500мл ФОРИСЕПТ-СОФТ (70%, бензэтоний хлорид)(кожный антисептик)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Индикатор концентрации для экспресс-контроля пригодности рабочих растворов дезинфицирующего средства неотабс 50 тестов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Крем-гель для УЗИ Медиагель универсальный 0.25Г средней вязкости"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки медицинские стоматологические New Dental Exam Gloves Powder-Free 6 100ПАР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Перчатки медицинские стоматологические New Dental Exam Gloves Powder-Free 7 100ПАР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Журнал концентрации рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств А5 16ЛИСТ 1+1 обложка картон"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Журнал работы бактерицидной установки"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Шпатель одноразовый, стерильный Apexmed 150х18ММ деревянный терапевтический 100шт/упак"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Простыня хирургическая одноразовая 700x2000ММ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 10"

    "Пакет бумажный «СтериТ®» самоклеющийся крафт-бумага 80х150ММ №100"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Запчасть к приборам для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха Мундштук на Марк 5 сменный, полиэтиленовый"

    Кол-во: 7000.000

    "Позиция 12"

    "Запчасть к приборам для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха . Мундштук к алкометру Lion Alcometr"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 13"

    "Запчасть к приборам для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха . Мундштук к алкометру Drivesafe2"

    Кол-во: 7000.000

    "Позиция 14"

    "Бахилы полиэтилен 50МКР капсула для аппарата Бахилкин"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 15"

    "Шапочка медицинская берет одноразовая Шарлотта 100ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Маска защитная одноразовая №50 трехслойная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Средство дезинфицирующее Неотабс 300ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Средство дезинфицирующее Фориклин-софт жидкое мыло 1Л"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Средство дезинфицирующее Фориспот спрей 0.5Л"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Салфетка косметологические одноразовые White Line 300х300ММ голубая спанлейс 100ШТ"

    Кол-во: 100.000

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